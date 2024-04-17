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На Ямале 11 человек вызволили из снежного плена

На Ямале 11 человек вызволили из снежного плена Шестерых взрослых и пятерых детей вызволили из снежного плена на Ямале.
В регионе
17 апреля 2024 г. 17:17
На Ямале 11 человек вызволили из снежного плена

Шестерых взрослых и пятерых детей вызволили из снежного плена на Ямале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщали, что несколько десятков машин попали в снежный плен на дороге Аксарка - Салехард, проводится операция по спасению людей.

"Ямалспасовцы вызволили из снежного плена 11 человек. Автовладельцы и их пассажиры застряли на дороге Салехард - Аксарка. <...> К месту ЧП выехали четыре ямалспасовца на ТРЭКОЛе. По пути обнаружили и другие автомобили, застрявшие в снегу", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали шестерых взрослых и пятерых детей, проводили до специально организованного автобуса, который отвез их в пункт временного размещения в Салехарде, а сами вернулись на трассу для эвакуации остальных.

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