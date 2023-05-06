На севере Ирака террористы РКК сдались турецкой армии.
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Согласно информации, боевики сдались представителям ВС Турции на пограничном пункте в Хабур.
В ведомстве добавили, что члены террористической организации продолжают сдаваться турецкой армии в результате цикла операции "Коготь" ("Пенче"), проводимой силовиками в глубоком тылу РКК.
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iv8djAGT2y May 6, 2023