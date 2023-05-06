На севере Ирака террористы РКК сдались турецкой армии

На севере Ирака террористы РКК сдались турецкой армии.

На севере Ирака террористы РКК сдались турецкой армии.

Как передает Report , об этом в Twitter сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, боевики сдались представителям ВС Турции на пограничном пункте в Хабур.

В ведомстве добавили, что члены террористической организации продолжают сдаваться турецкой армии в результате цикла операции "Коготь" ("Пенче"), проводимой силовиками в глубоком тылу РКК.