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    На саммите НАТО принята декларация в поддержку Грузии, Украины и Молдовы

    Брюссельская декларация: НАТО не представляет угрозы для какой-либо страны

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "НАТО не представляет угрозы для какой-либо страны. Все меры являются защитными, пропорциональными и прозрачными, а также в рамках юридических и политических обязательств Альянса". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в Брюссельской декларации по Трансатлантической безопасности и солидарности, принятой на саммите НАТО. 

    "Мы сталкиваемся с длительным периодом нестабильности. Россия оспаривает основанный на правилах международный порядок, дестабилизируя Украину, в том числе путем незаконной  аннексии Крыма; нарушает международное право, провоцирует провокационную военную деятельность и пытается подорвать наши институты", - отмечается в декларации.

    В то же время участники саммита заявили, что по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией, продолжают стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. 

    В декларации НАТО отмечается поддержка своим  восточным партнерам - Грузии, Молдове и Украине, а также Боснии и Герцеговине.

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