На саммите НАТО принята декларация в поддержку Грузии, Украины и Молдовы

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "НАТО не представляет угрозы для какой-либо страны. Все меры являются защитными, пропорциональными и прозрачными, а также в рамках юридических и политических обязательств Альянса".

Как сообщает Report, об этом говорится в Брюссельской декларации по Трансатлантической безопасности и солидарности, принятой на саммите НАТО.

"Мы сталкиваемся с длительным периодом нестабильности. Россия оспаривает основанный на правилах международный порядок, дестабилизируя Украину, в том числе путем незаконной аннексии Крыма; нарушает международное право, провоцирует провокационную военную деятельность и пытается подорвать наши институты", - отмечается в декларации.

В то же время участники саммита заявили, что по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией, продолжают стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным.

В декларации НАТО отмечается поддержка своим восточным партнерам - Грузии, Молдове и Украине, а также Боснии и Герцеговине.