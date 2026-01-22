На главном проспекте Тебриза закрыты государственные школы

Государственные школы, расположенные на проспекте Вали-аср, считающемся главной автомагистралью Тебриза, центра провинции Восточный Азербайджан в Иране, закрыты.

Как сообщает Report, военные и силы безопасности, особенно Корпус стражей исламской революции Ирана (Сепах), полностью контролируют ситуацию в городе.

Отмечается, на крышах жилых и правительственных зданий в Тебризе размещены вооруженные лица.

Напомним, что 28 декабря 2025 года в Иране начались акции протеста в связи с социально-экономической ситуацией, которые продолжались более двух недель. Власти подавили эти выступления с помощью силовых структур.

Согласно информации, опубликованной Судебно-медицинской экспертизой Ирана, число погибших в результате беспорядков достигло 3 117 человек, из которых 2 427 - гражданские лица и сотрудники сил безопасности.