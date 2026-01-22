Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На главном проспекте Тебриза закрыты государственные школы

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 11:58
    На главном проспекте Тебриза закрыты государственные школы

    Государственные школы, расположенные на проспекте Вали-аср, считающемся главной автомагистралью Тебриза, центра провинции Восточный Азербайджан в Иране, закрыты.

    Как сообщает Report, военные и силы безопасности, особенно Корпус стражей исламской революции Ирана (Сепах), полностью контролируют ситуацию в городе.

    Отмечается, на крышах жилых и правительственных зданий в Тебризе размещены вооруженные лица.

    Напомним, что 28 декабря 2025 года в Иране начались акции протеста в связи с социально-экономической ситуацией, которые продолжались более двух недель. Власти подавили эти выступления с помощью силовых структур.

    Согласно информации, опубликованной Судебно-медицинской экспертизой Ирана, число погибших в результате беспорядков достигло 3 117 человек, из которых 2 427 - гражданские лица и сотрудники сил безопасности.

    Иран Тебриз школы КСИР Протесты в Иране
    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

