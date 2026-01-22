İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

    Region
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:56
    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

    İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi Təbrizin əsas yolu sayılan Vəli-əsr prospektində yerləşən dövlət məktəbləri bağlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, şəhərdə hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri, xüsusilə, İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası (Sepah) vəziyyətə tam nəzarət edir.

    Məlumata əsasən, Təbrizdə yaşayış və hökumət binalarının damlarına silahlı şəxslər yerləşdirilib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci il dekabrın 28-də İranda sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı etiraz aksiyaları başlayıb və iki həftədən çox davam edib. Hakimiyyət bu yürüşləri güc strukturları vasitəsilə yatırıb.

    İranın Məhkəmə Tibbi Ekspertizasının açıqladığı məlumata görə, son iğtişaşlar nəticəsində ölənlərin sayı 3117 nəfərə çatıb, onlardan 2427-si günahsız mülki şəxslər və təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarıdır.

    İran Şərqi Azərbaycan Təbriz Etiraz aksiyası məktəb

    Son xəbərlər

    11:46

    Almaniya səfirliyi "Qarabağ"ı qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    11:45

    Ermənistanın bu il xarici kreditlərə olan ehtiyacı 675 milyon dollara yaxındır

    Region
    11:42

    "Kəpəz" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    11:38

    Gürcüstanda narkocinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 88 nəfər həbs edilib

    Region
    11:35

    Uitkoff Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    11:30
    Foto

    İsveçrədən Azərbaycana gətirilən uşaq qidasının bəzi partiyasında çirkləndirici aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    11:22

    Şəhid qardaşı: Elvinin igidliyi ilə düşmən tapdağında olan postumuz azad edilib

    Daxili siyasət
    11:18

    Azərbaycanda vergi orqanlarına müraciətlər 8 %-ə yaxın azalıb

    Biznes
    11:14
    Foto
    Video

    FHN avtomobil şinlərinin satışı anbarında yanğın təhlükəsinin qarşısını alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti