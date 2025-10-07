МВД Грузии: По делу о беспорядках задержаны 22 человека

В Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси 4 октября задержаны 22 человека.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, ведутся поиски еще трех человек, чьи личности установлены.

"Как известно общественности, в Главном управлении криминальной полиции МВД Грузии по факту преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, ведется расследование по статьям 187, 222, 225 и 317 Уголовного кодекса Грузии. По данному уголовному делу продолжаются комплексные следственные действия", - отметил он.

Ранее сообщалось о 13 задержанных участниках беспорядков.

Напомним, что 4 октября в грузинской столице, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. После агрессивных призывов организаторов акция вылилась в беспорядки, в которых пострадали десятки полицейских.