İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 23:49
    Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıb

    Gürcüstanda 4 oktyabrda Tbilisidə baş verən iğtişaşlarla əlaqədar 22 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın daxili işlər nazirinin müavini Aleksandr Daraxvelidze bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şəxsiyyəti müəyyən olunan daha üç nəfərin axtarışı davam edir.

    "Tbilisidə baş verən qanunsuz hadisələrlə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi üzrə istintaq aparılır. Hazırda iş üzrə kompleks istintaq hərəkətləri davam edir", - o deyib.

    Daha əvvəl iğtişaşlarda iştirak edən 13 nəfərin saxlanıldığı bildirilib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 4-də Gürcüstan paytaxtında bələdiyyə seçkiləri günü müxalifətin mitinqi keçirilib. Təşkilatçıların aqressiv çağırışlarından sonra aksiya iğtişaşlara çevrilib, nəticədə onlarla polis əməkdaşı xəsarət alıb.

    Gürcüstan iğtişaşlar Aleksandr Daraxvelidze Saxlanılanlar
    МВД Грузии: По делу о беспорядках задержаны 22 человека

    Son xəbərlər

    00:00

    Ermənistanın Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:50

    Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı

    Region
    23:49

    Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıb

    Region
    23:47

    Britaniya bankları avtomobil krediti ilə bağlı qanun pozuntularına görə müştərilərə təzminat ödəyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:33

    Salyandakı avtoqəzada xəsarət alan altı nəfərdən biri xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    23:24

    UFC-nin keçmiş çempionu Makqreqor 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib

    Fərdi
    23:08

    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb

    Region
    22:36

    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:28

    Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti