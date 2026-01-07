Çelenc Kuboku: Azərbaycan klubu 1/16 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq
Komanda
- 07 yanvar, 2026
- 09:00
Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsinin cavab oyunu çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi bu gün Belçikada yerli "Lindemans" kollektivinin qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Bakıda baş tutan ilk görüşdə rəqib 3:0 hesablı qələbə qazanıb.
