İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Atasığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 08:53
    Atasığortanın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Yanvarın 22-də, saat 15:00-da "Atasığorta" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm, 9 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin maliyyə vəziyyətinin müzakirə edilməsi və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "Atasığorta" 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir, "AtaHolding" MMC-yə daxildir. Onun nizamnamə kapitalı 8,256 milyon manat manatdır. Şirkətin səhmləri 100% adı çəkilən holdinqə məxsusdur.

    Dekabrın 6-da Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Atasığorta"ya müvəqqəti inzibatçı təyin edib.

    “Atasığorta” ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankı səhmdarlar
    Состоится собрание акционеров Atasığorta

    Son xəbərlər

    09:28

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıb

    Maliyyə
    09:25

    Bakıda avtomobil asfaltda sərxoş vəziyyətdə uzanan 23 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:20

    Bəzi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunur

    Ekologiya
    09:18

    Ötən il 46 nəfər zəhərlənmədən ölüb

    Sağlamlıq
    09:09

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Çelenc Kuboku: Azərbaycan klubu 1/16 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq

    Komanda
    08:57

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyindəki koalisiya Yəməndə CKŞ qüvvələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    08:53

    "Atasığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti