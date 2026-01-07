Состоится собрание акционеров Atasığorta
22 января в 15:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Atasığorta.
Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 9.
Повестка дня собрания включает обсуждение финансового положения компании и другие вопросы.
Компания Atasığorta действует с 2004 года и входит в состав ООО AtaHolding. Ее уставный капитал составляет 8,256 млн манатов. 100% акций компании принадлежат вышеупомянутому холдингу.
6 декабря Центральный банк Азербайджана назначил временного администратора Atasığorta.
