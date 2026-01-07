Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Состоится собрание акционеров Atasığorta

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 09:21
    Состоится собрание акционеров Atasığorta

    22 января в 15:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Atasığorta.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 9.

    Повестка дня собрания включает обсуждение финансового положения компании и другие вопросы.

    Компания Atasığorta действует с 2004 года и входит в состав ООО AtaHolding. Ее уставный капитал составляет 8,256 млн манатов. 100% акций компании принадлежат вышеупомянутому холдингу.

    6 декабря Центральный банк Азербайджана назначил временного администратора Atasığorta.

    ОАО Atasığorta собрание акционеров ООО AtaHolding
    "Atasığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

