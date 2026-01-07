İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Energetika
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:09
    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Biləsuvar rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, bu gün Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 10 kV-luq 1 saylı hava xəttində təmir işi aparılacaq.

    Bununla əlaqədar saat 11:00-dan 13:00-dək şəhər ərazisinin bir hissəsində və rayonun Köhnə Amankənd, Muğan, Yuxarı Ağalı kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatı bərpa ediləcək.

    В Билясуваре будут перебои в электроснабжении

