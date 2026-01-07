В Билясуваре будут перебои в электроснабжении
Энергетика
- 07 января, 2026
- 09:20
В Билясуварском районе Азербайджана сегодня ожидаются перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает муганское бюро Report, в связи с ремонтными работами сегодня с 11:00 до 13:00 будут действовать ограничения на электроснабжение в части города Билясувар и в селах Кохне Аманкенд, Муган, Юхары Агалы Билясуварского района.
После завершения работ электроснабжение на указанной территории будет восстановлено.
