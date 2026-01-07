Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Билясуваре будут перебои в электроснабжении

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 09:20
    В Билясуваре будут перебои в электроснабжении

    В Билясуварском районе Азербайджана сегодня ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

    Как сообщает муганское бюро Report, в связи с ремонтными работами сегодня с 11:00 до 13:00 будут действовать ограничения на электроснабжение в части города Билясувар и в селах Кохне Аманкенд, Муган, Юхары Агалы Билясуварского района.

    После завершения работ электроснабжение на указанной территории будет восстановлено.

