В Билясуваре будут перебои в электроснабжении

В Билясуварском районе Азербайджана сегодня ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с ремонтными работами сегодня с 11:00 до 13:00 будут действовать ограничения на электроснабжение в части города Билясувар и в селах Кохне Аманкенд, Муган, Юхары Агалы Билясуварского района.

После завершения работ электроснабжение на указанной территории будет восстановлено.