İranda İsrailə casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs edam olunub
Region
- 07 yanvar, 2026
- 08:45
İranda İsrailin xarici kəşfiyyat orqanına casusluq etməkdə təqsirləndirilən Əli Ərdastani adlı şəxs edam olunub.
"Report" bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, Ərdastani ölkənin həssas, məxfi məlumatlarını İsrail kəşfiyyatı ilə bölüşüb. Ona xidməti müqabilində ödəniş kriptovalyuta formasında edilib.
Bildirilib ki, Ə. Ərdastani barəsində çıxarılan hökm Ali Məhkəmə tərəfindən təsdiqlənib və çərşənbə günü hüquqi prosedur yerinə yetirilib.
Son xəbərlər
09:28
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıbMaliyyə
09:25
Bakıda avtomobil asfaltda sərxoş vəziyyətdə uzanan 23 yaşlı gənci vuraraq öldürübHadisə
09:20
Bəzi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunurEkologiya
09:18
Ötən il 46 nəfər zəhərlənmədən ölübSağlamlıq
09:09
Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)Maliyyə
09:00
Çelenc Kuboku: Azərbaycan klubu 1/16 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaqKomanda
08:57
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyindəki koalisiya Yəməndə CKŞ qüvvələrinə zərbələr endiribDigər ölkələr
08:53