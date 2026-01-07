İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İranda İsrailə casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs edam olunub

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 08:45
    İranda İsrailə casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs edam olunub

    İranda İsrailin xarici kəşfiyyat orqanına casusluq etməkdə təqsirləndirilən Əli Ərdastani adlı şəxs edam olunub.

    "Report" bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, Ərdastani ölkənin həssas, məxfi məlumatlarını İsrail kəşfiyyatı ilə bölüşüb. Ona xidməti müqabilində ödəniş kriptovalyuta formasında edilib.

    Bildirilib ki, Ə. Ərdastani barəsində çıxarılan hökm Ali Məhkəmə tərəfindən təsdiqlənib və çərşənbə günü hüquqi prosedur yerinə yetirilib.

    İran edam MOSSAD

