В Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержали 13 человек
В регионе
- 06 октября, 2025
- 23:27
МВД Грузии сообщило о задержании 13 человек за попытку свержения власти в ходе беспорядков в день местных выборов 4 октября.
Как передает Report, об этом заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.
"Идентифицированы 15 человек, участвовавших в беспорядках 4 октября, 13 из них задержаны", - заявил он на брифинге.
По словам замминистра, следствие ведется по статьям попытки свержения власти, участия в групповом насилии и смены конституционного строя.
Последние новости
23:43
Кобахидзе: Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни ВашингтонуВ регионе
23:38
Премьер-министр Грузии назвал бывшего президента "иностранным агентом"В регионе
23:36
В Сирии стали известны первичные результаты выборовДругие страны
23:27
В Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержали 13 человекВ регионе
23:21
Премьер-министром Мадагаскара назначили генерала Рюфэна ЗафисамбуДругие страны
23:08
СМИ: ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мираДругие страны
22:56
Сотрудница TƏBİB получила серьезные ножевые ранения, подозревается бывший мужПроисшествия
22:46
Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть другаВнешняя политика
22:45