В Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержали 13 человек

МВД Грузии сообщило о задержании 13 человек за попытку свержения власти в ходе беспорядков в день местных выборов 4 октября.

Как передает Report, об этом заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.

"Идентифицированы 15 человек, участвовавших в беспорядках 4 октября, 13 из них задержаны", - заявил он на брифинге.

По словам замминистра, следствие ведется по статьям попытки свержения власти, участия в групповом насилии и смены конституционного строя.