    Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 23:49
    Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi oktyabrın 4-də yerli seçkilər günü iğtişaşlar zamanı hökuməti devirməyə cəhd etməkdə şübhəli bilinən 13 nəfərin saxlanılıb bildirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu idarənin rəis müavini Aleksandr Daraxvelidze deyib.

    "Oktyabrın 4-də baş vermiş iğtişaşlarda iştirak edən 15 nəfər müəyyən edilib, onlardan 13-ü saxlanılıb", - o, brifinqdə deyib.

    Nazir müavininin sözlərinə görə, hökumət çevrilişinə cəhd, qruplaşmada iştirak, konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsi maddələri ilə istintaq aparılır.

