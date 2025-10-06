Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb
- 06 oktyabr, 2025
- 23:49
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi oktyabrın 4-də yerli seçkilər günü iğtişaşlar zamanı hökuməti devirməyə cəhd etməkdə şübhəli bilinən 13 nəfərin saxlanılıb bildirib.
"Report"un xəbərinə görə, bunu idarənin rəis müavini Aleksandr Daraxvelidze deyib.
"Oktyabrın 4-də baş vermiş iğtişaşlarda iştirak edən 15 nəfər müəyyən edilib, onlardan 13-ü saxlanılıb", - o, brifinqdə deyib.
Nazir müavininin sözlərinə görə, hökumət çevrilişinə cəhd, qruplaşmada iştirak, konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsi maddələri ilə istintaq aparılır.
