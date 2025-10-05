Минздрав Грузии: В Тбилиси в ходе беспорядков пострадал 21 полицейский

По меньшей мере 21 полицейский и 6 участников акции протеста пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии.

"В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.