Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı azı 21 polis və 6 aksiya iştirakçısı xəsarət alıb
Region
- 05 oktyabr, 2025
- 01:25
Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı azı 21 polis və 6 aksiya iştirakçısı xəsarət alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"4 oktyabr tarixində Tbilisidə baş verən hadisələr nəticəsində 6 aksiya iştirakçısı və 21 hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı xəsarət alıb. Təcili yardım briqadaları onları tibb müəssisələrinə çatdırıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl aksiyalar nəticəsində14 polis əməkdaşının yaralandığı açıqlanmışdı. Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze isə 15 polis əməkdaşının, 6 etrazçının yaralandığını bildirmişdi.
Son xəbərlər
01:48
"Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin üzvü vəfat edibFutbol
01:47
Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblərRegion
01:25
Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı azı 21 polis və 6 aksiya iştirakçısı xəsarət alıbRegion
01:15
Tramp: HƏMAS razılıq verdiyi halda, Qəzzada atəşkəs rejimi dərhal tətbiq olunacaqDigər ölkələr
01:11
İspaniyada 200 minə yaxın insanın iştiakı ilə Fələstinə dəstək nümayişi keçirilibDigər ölkələr
01:01
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlibFərdi
00:45
Gürcüstanın Baş naziri: Xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirməyə icazə vermədikRegion
00:30
Tramp İllinoysun Milli Qvardiya hərbçilərini federal nəzarət altına keçirmək istəyirDigər ölkələr
00:28