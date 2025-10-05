İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Gürcüstanın Baş naziri: Xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirməyə icazə vermədik

    Region
    • 05 oktyabr, 2025
    • 00:45
    Gürcüstanın Baş naziri: Xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirməyə icazə vermədik

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, zorakılıqda iştirak edən və konstitusion rejimi devirməyə cəhd edən şəxslər "təqsirkar" sayılır və onları yaxın günlərdə "sürprizlər" gözləyir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, baş nazir hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qanunun icrasının çox vaxt tələb etmədiyini vurğulayıb.

    "Biz 30-dan çox cinayətkarın tutulacağını proqnozlaşdırırdıq və görürsünüz ki, proqnozumuz özünü doğruldur. Biz hamıya deyirdik ki, bu gün insanları müəyyən etmək üçün bir neçə ay əvvəlkindən qat-qat çox resursumuz var", - o qeyd edib.

    Baş nazir bildirib ki, zorakılıq nəticəsində 15 polis əməkdaşı xəsarət alıb və 6 aksiya iştirakçısı xəstəxanaya yerləşdirilib. Kobaxidze həmçinin xəbərdarlıq edib ki, xarici xüsusi xidmət orqanlarının təşkil etdiyi mitinqlərdə dövlətə qarşı hər hansı cəhd ən sərt cavabı alacaq.

    "Gürcüstan xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirmək imkanı verəəcək ölkə deyil", - deyə Kobaxidze əlavə edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl aksiyalar nəticəsində14 polis əməkdaşının yaralandığı açıqlanmışdı.

    İrakli Kobaxidze baş nazir hökumət
    Премьер Грузии: Мы не позволим иностранным спецслужбам свергнуть правительство

    Son xəbərlər

    01:48

    "Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin üzvü vəfat edib

    Futbol
    01:47

    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblər

    Region
    01:25

    Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı azı 21 polis və 6 aksiya iştirakçısı xəsarət alıb

    Region
    01:15

    Tramp: HƏMAS razılıq verdiyi halda, Qəzzada atəşkəs rejimi dərhal tətbiq olunacaq

    Digər ölkələr
    01:11

    İspaniyada 200 minə yaxın insanın iştiakı ilə Fələstinə dəstək nümayişi keçirilib

    Digər ölkələr
    01:01

    III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    00:45

    Gürcüstanın Baş naziri: Xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirməyə icazə vermədik

    Region
    00:30

    Tramp İllinoysun Milli Qvardiya hərbçilərini federal nəzarət altına keçirmək istəyir

    Digər ölkələr
    00:28

    Ermənistanın Bərdəni ilk dəfə raket atəşinə tutmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti