Премьер Грузии: Мы не позволим иностранным спецслужбам свергнуть правительство

    В регионе
    • 05 октября, 2025
    • 01:01
    Грузинский премьер Иракли Кобахидзе заявил, что лица, участвовавшие в насилии и пытавшиеся свергнуть конституционный строй, считаются "виновными" и в ближайшие дни их ожидают "сюрпризы".

    Как сообщает местное бюро Report, премьер отметил, что правоохранительным органам для исполнения закона обычно не требуется много времени.

    "Мы прогнозировали задержание более 30 правонарушителей, и вы видите, что наш прогноз оправдывается. Мы всем говорили, что сегодня у нас гораздо больше ресурсов для идентификации людей, чем несколько месяцев назад", - сказал он.

    Премьер сообщил, что в результате насилия пострадали 15 полицейских, а 6 участников акций были госпитализированы. Кобахидзе также предупредил, что любые попытки против государства на митингах, организованных иностранными спецслужбами, встретят самый жесткий ответ.

    "Грузия - это не страна, которая позволит иностранным спецслужбам свергнуть правительство", - добавил он.

    Ранее сообщалось, что в ходе акций пострадали 14 полицейских.

    Gürcüstanın Baş naziri: Xarici xüsusi xidmət orqanlarına hökuməti devirməyə icazə vermədik

