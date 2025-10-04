Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 22:01
    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В результате действий участников акции протеста перед резиденцией президента Грузии в Тбилиси в субботу пострадали 14 сотрудников МВД.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

    По его информации, один из пострадавших сотрудников МВД находится в тяжелом состоянии.

    Замминистра подтвердил информацию о задержании нескольких участников акции протеста, не уточнив их количество.

    В связи с событиями перед зданием резиденции президента Грузии, по его заявлению, начато расследование.

    Александр Дарахвелидзе пострадавшие акции протеста Грузия полицейские
    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Последние новости

    22:53

    Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

    В регионе
    22:51

    Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека

    Другие страны
    22:46

    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Kультурная политика
    22:36

    Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствах

    Другие страны
    22:21

    Число погибших из-за израильского удара по Газе увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:11

    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Другие страны
    22:01

    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В регионе
    21:54

    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    В регионе
    21:49

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

    Футбол
    Лента новостей