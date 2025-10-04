В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

В результате действий участников акции протеста перед резиденцией президента Грузии в Тбилиси в субботу пострадали 14 сотрудников МВД.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его информации, один из пострадавших сотрудников МВД находится в тяжелом состоянии.

Замминистра подтвердил информацию о задержании нескольких участников акции протеста, не уточнив их количество.

В связи с событиями перед зданием резиденции президента Грузии, по его заявлению, начато расследование.