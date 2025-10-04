İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 22:16
    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Tbilisidə Gürcüstan Prezidentinin iqamətgahı qarşısında etirazçıların aksiyaları nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin 14 əməkdaşı yaralanıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Gürcüstanın daxili işlər nazirinin müavini Aleksandr Daraxvelidze brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, xəsarət alan əməkdaşlardan birinin vəziyyəti ağırdır.

    Nazir müavini bir neçə etirazçının həbs olunduğunu təsdiqləyib.

    Gürcüstan prezidentinin sözlərinə görə İSƏ, onun iqamətgahından kənarda baş verənlərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

    Tbilisi Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi polis
    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    Son xəbərlər

    22:45

    Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:42

    Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİB

    Region
    22:41

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:29

    Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq

    Digər ölkələr
    22:27

    Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq

    Digər ölkələr
    22:16

    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Region
    22:12

    İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:57

    Kobaxidze prezident sarayına hücumla bağlı: Günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar

    Region
    21:57

    Bakıda "Türkiyə–Azərbaycan Qardaşlığı: Anadoludan Bakıya" adlı sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti