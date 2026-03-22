Мохаммад Багер Галибаф пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре региона

Объекты энергетической и топливной инфраструктуры в регионе станут целями Ирана в случае атак на его инфраструктуру.

Как передает Report, об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

"Сразу после нанесения ударов по электростанциям и инфраструктуре нашей страны объекты критически важной, энергетической и топливной инфраструктуры во всем регионе будут считаться законными целями", - написал он.