Мохаммад Багер Галибаф пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре региона
В регионе
- 22 марта, 2026
- 15:35
Объекты энергетической и топливной инфраструктуры в регионе станут целями Ирана в случае атак на его инфраструктуру.
Как передает Report, об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
"Сразу после нанесения ударов по электростанциям и инфраструктуре нашей страны объекты критически важной, энергетической и топливной инфраструктуры во всем регионе будут считаться законными целями", - написал он.
