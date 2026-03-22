    Qalibaf regionu enerji infrastrukturuna zərbə endirməklə hədələyib

    Region
    22 mart, 2026
    17:34
    Qalibaf regionu enerji infrastrukturuna zərbə endirməklə hədələyib

    Əgər İranın infrastrukturuna hücum edilsə, regiondakı enerji və yanacaq infrastrukturu obyektləri Tehranın hədəfinə çevriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Parlamentinin sədri Məhəmməd Bağır Qalibaf "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Ölkəmizin elektrik stansiyalarına və infrastrukturuna zərbələrdən dərhal sonra bölgədəki vacib enerji və yanacaq infrastrukturu obyektləri qanuni hədəflər hesab ediləcək", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb, bunun nəticəsində İranın ali lideri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər ölüb. Buna cavab olaraq İran İsrailə, eləcə də ABŞ və onun müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi ölkələrdəki - Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, BƏƏ, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdəki obyektlərə zərbələr endirir.

    Məhəmməd Bağır Qalibaf Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
