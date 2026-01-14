Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мирзоян: Участие РФ и Турции в проекте TRIPP в Вашингтоне не обсуждалось

    • 14 января, 2026
    • 11:43
    Мирзоян: Участие РФ и Турции в проекте TRIPP в Вашингтоне не обсуждалось

    Участие России и Турции в проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) в Вашингтоне не обсуждалось.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    Он отметил, что вопрос о возможном участии Турции в проекте не обсуждался, поскольку TRIPP - это совместный армяно-американский бизнес-проект. Однако, после разблокировки коммуникаций очевидно, что без участия турецкой стороны не удастся обеспечить масштабный логистический переход.

    "Без железной дороги Гюмри-Карс грузы не смогут попасть в Европу через территорию Турции. Логично, что Турция станет частью коммуникаций, но не конкретно через TRIPP, а, возможно, как продолжение TRIPP", - считает министр.

    По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Турцией относительно разблокировки коммуникаций. Он выразил надежду на то, что переговоры принесут результаты в ближайшем будущем.

    Что касается России, то она может иметь возможности сотрудничества с проектом, но ее непосредственное участие в проекте не обсуждается, отметил Мирзоян.

    "На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP", - сказал он.

    Мирзоян 13-14 января находится с визитом в Вашингтоне.

    Арарат Мирзоян Армения TRIPP TRIPP Development Company Россия Турция
