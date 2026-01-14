Мирзоян: Участие РФ и Турции в проекте TRIPP в Вашингтоне не обсуждалось

Участие России и Турции в проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) в Вашингтоне не обсуждалось.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что вопрос о возможном участии Турции в проекте не обсуждался, поскольку TRIPP - это совместный армяно-американский бизнес-проект. Однако, после разблокировки коммуникаций очевидно, что без участия турецкой стороны не удастся обеспечить масштабный логистический переход.

"Без железной дороги Гюмри-Карс грузы не смогут попасть в Европу через территорию Турции. Логично, что Турция станет частью коммуникаций, но не конкретно через TRIPP, а, возможно, как продолжение TRIPP", - считает министр.

По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Турцией относительно разблокировки коммуникаций. Он выразил надежду на то, что переговоры принесут результаты в ближайшем будущем.

Что касается России, то она может иметь возможности сотрудничества с проектом, но ее непосредственное участие в проекте не обсуждается, отметил Мирзоян.

"На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP", - сказал он.

Мирзоян 13-14 января находится с визитом в Вашингтоне.