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Мирзоян рассказал эстонскому коллеге о процессе делимитации границ с Азербайджаном

Мирзоян рассказал эстонскому коллеге о процессе делимитации границ с Азербайджаном Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.
В регионе
24 мая 2024 г. 17:26
Мирзоян рассказал эстонскому коллеге о процессе делимитации границ с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В контексте региональных развитий министр Мирзоян представил ход переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. Он подчеркнул важность продолжения процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и повестки сотрудничества Армения-ЕС. Они выразили удовлетворение расширяющимся политическим диалогом между Арменией и Эстонией.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan estoniyalı həmkarına Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası prosesi barədə danışıb
Версия на английском языке Mirzoyan briefs his Estonian counterpart on border delimitation process with Azerbaijan

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