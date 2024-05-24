Мирзоян рассказал эстонскому коллеге о процессе делимитации границ с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В контексте региональных развитий министр Мирзоян представил ход переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. Он подчеркнул важность продолжения процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и повестки сотрудничества Армения-ЕС. Они выразили удовлетворение расширяющимся политическим диалогом между Арменией и Эстонией.