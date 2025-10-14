Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

Встречу тет-а-тет провели главы МИД Армении Арарат Мирзоян и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян написала в соцсети Х.

"Встреча тет-а-тет между министром иностранных дел Араратом Мирзояном и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Элинавалтонен состоялась в Министерстве иностранных дел Армении", - написала она.

Подробности встречи не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что Валтонен посетит страны Южного Кавказа 13-15 октября.