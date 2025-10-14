Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване
В регионе
- 14 октября, 2025
- 11:43
Встречу тет-а-тет провели главы МИД Армении Арарат Мирзоян и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян написала в соцсети Х.
"Встреча тет-а-тет между министром иностранных дел Араратом Мирзояном и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Элинавалтонен состоялась в Министерстве иностранных дел Армении", - написала она.
Подробности встречи не приводятся.
Ранее сообщалось о том, что Валтонен посетит страны Южного Кавказа 13-15 октября.
🤝 The tête-à-tête meeting between FM @AraratMirzoyan & the #OSCE Chairperson-in-office, FM @elinavaltonen took place at @MFAofArmenia.@Ulkoministerio pic.twitter.com/inZfoaVc8E— Ani Badalyan, 🇦🇲 MFA Spokesperson (@ArmSpoxMFA) October 14, 2025
Последние новости
12:07
В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человекСоциальная защита
12:05
Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовкиСоциальная защита
12:02
В Баку бригада скорой помощи приняла роды на домуЗдоровье
12:02
Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаютсяНаука и образование
11:57
Румыния впервые экспортирует ядерное топливоДругие страны
11:49
Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной властиВнешняя политика
11:43
Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в ЕреванеВ регионе
11:39
Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетикиЭнергетика
11:36