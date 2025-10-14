İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:50
    İrəvanda Mirzoyanla ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri arasında görüş keçirilir

    İrəvanda Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen arasında təkbətək görüş başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın XİN-in sözçüsü Ani Badalyan "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ilə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, xarici işlər naziri Elina Valtonen arasında təkbətək görüş Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində keçirilib", - deyə o qeyd edib.

    Daha əvvəl Valtonenin 13-15 oktyabr tarixlərində Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər edəcəyi barədə məlumat verilmişdi.

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

