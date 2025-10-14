İrəvanda Mirzoyanla ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri arasında görüş keçirilir
- 14 oktyabr, 2025
- 11:50
İrəvanda Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen arasında təkbətək görüş başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın XİN-in sözçüsü Ani Badalyan "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ilə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, xarici işlər naziri Elina Valtonen arasında təkbətək görüş Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində keçirilib", - deyə o qeyd edib.
Daha əvvəl Valtonenin 13-15 oktyabr tarixlərində Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər edəcəyi barədə məlumat verilmişdi.
