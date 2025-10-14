Armenian FM meets OSCE Chair-in-Office Elina Valtonen in Yerevan
Region
- 14 October, 2025
- 13:01
A one-on-one meeting has kicked off in Yerevan between Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan and the OSCE Chair-in-Office, Finnish Foreign Minister Elina Valtonen, Report informs.
According to Armenian Foreign Ministry spokesperson Ani Badalyan, the meeting is taking place at the Armenian Ministry of Foreign Affairs.
"Foreign Minister Ararat Mirzoyan is holding a tête-à-tête meeting with Elina Valtonen, the OSCE Chairperson-in-Office and Minister for Foreign Affairs of Finland," Badalyan wrote on the social platform X.
Earlier, it was announced that Valtonen would be visiting the South Caucasus countries from October 13 to 15.
Latest News
13:42
Baku, Riyadh to hold another round of interministerial political consultationsForeign policy
13:40
Photo
Rahman Hajiyev: 95% of mine clearance in Karabakh funded by AzerbaijanInfrastructure
13:26
Saudi Embassy in Baku distributes sacrificial meat to vulnerable familiesSocial security
13:21
Nearly 9% of Azerbaijani enterprises operate in construction sectorBusiness
13:16
Investments in Azerbaijan's economy up by 1%Finance
13:14
Valtonen: 'We welcome steps towards achieving peace between Armenia, Azerbaijan'Region
13:14
Ulkar Sattarova: Azerbaijani universities climbing in global rankingsEducation and science
13:01
Armenian FM meets OSCE Chair-in-Office Elina Valtonen in YerevanRegion
12:54
Photo