Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup International Association of Judges Middle East Peace Summit
    Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup International Association of Judges Middle East Peace Summit

    Armenian FM meets OSCE Chair-in-Office Elina Valtonen in Yerevan

    Region
    • 14 October, 2025
    • 13:01
    Armenian FM meets OSCE Chair-in-Office Elina Valtonen in Yerevan

    A one-on-one meeting has kicked off in Yerevan between Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan and the OSCE Chair-in-Office, Finnish Foreign Minister Elina Valtonen, Report informs.

    According to Armenian Foreign Ministry spokesperson Ani Badalyan, the meeting is taking place at the Armenian Ministry of Foreign Affairs.

    "Foreign Minister Ararat Mirzoyan is holding a tête-à-tête meeting with Elina Valtonen, the OSCE Chairperson-in-Office and Minister for Foreign Affairs of Finland," Badalyan wrote on the social platform X.

    Earlier, it was announced that Valtonen would be visiting the South Caucasus countries from October 13 to 15.

    Ararat Mirzoyan Elina Valtonen Armenia Finland OSCE tête-à-tête meeting
    İrəvanda Mirzoyanla ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri arasında görüş keçirilir
    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    Latest News

    13:42

    Baku, Riyadh to hold another round of interministerial political consultations

    Foreign policy
    13:40
    Photo

    Rahman Hajiyev: 95% of mine clearance in Karabakh funded by Azerbaijan

    Infrastructure
    13:26

    Saudi Embassy in Baku distributes sacrificial meat to vulnerable families

    Social security
    13:21

    Nearly 9% of Azerbaijani enterprises operate in construction sector

    Business
    13:16

    Investments in Azerbaijan's economy up by 1%

    Finance
    13:14

    Valtonen: 'We welcome steps towards achieving peace between Armenia, Azerbaijan'

    Region
    13:14

    Ulkar Sattarova: Azerbaijani universities climbing in global rankings

    Education and science
    13:01

    Armenian FM meets OSCE Chair-in-Office Elina Valtonen in Yerevan

    Region
    12:54
    Photo

    Another group of former IDPs leaves for Tazabina village of Azerbaijan's Khojaly

    Domestic policy
    All News Feed