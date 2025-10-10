Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 13:17
    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    Министр иностранных дел Финляндии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Элина Валтонен посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, Валтонен посетит страны Южного Кавказа 13-15 октября.

    Это ее первый визит на Южный Кавказ в качестве действующего председателя ОБСЕ.

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək
    Finland's FM Elina Valtonen to visit Azerbaijan as OSCE Chair

    Лента новостей