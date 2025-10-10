Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан
- 10 октября, 2025
- 13:17
Министр иностранных дел Финляндии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Элина Валтонен посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, Валтонен посетит страны Южного Кавказа 13-15 октября.
Это ее первый визит на Южный Кавказ в качестве действующего председателя ОБСЕ.
