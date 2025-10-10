Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək
- 10 oktyabr, 2025
- 13:19
Finlandiyanın xarici işlər naziri, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonen Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, E.Valtonen oktyabrın 13-15-də Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər edəcək.
Bu, onun ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri kimi Cənubi Qafqaza ilk səfəridir.
