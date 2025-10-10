İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:19
    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Finlandiyanın xarici işlər naziri, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonen Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, E.Valtonen oktyabrın 13-15-də Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər edəcək.

    Bu, onun ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri kimi Cənubi Qafqaza ilk səfəridir.

