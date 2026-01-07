İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Norveçli futbolçu "Beşiktaş"dan ayrılıb

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 21:36
    Türkiyə təmsilçisi "Beşiktaş" norveçli futbolçusu Yunas Svenssonla vidalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, 2023-2024 mövsümündən etibarən İstanbul kollektivinin formasını geyinən sağ cinah müdafiəçisi bu müddət ərzində komandasının heyətində Türkiyə Kubokunu və Superkuboku qazanıb.

