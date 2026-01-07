Norveçli futbolçu "Beşiktaş"dan ayrılıb
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 21:36
Türkiyə təmsilçisi "Beşiktaş" norveçli futbolçusu Yunas Svenssonla vidalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, 2023-2024 mövsümündən etibarən İstanbul kollektivinin formasını geyinən sağ cinah müdafiəçisi bu müddət ərzində komandasının heyətində Türkiyə Kubokunu və Superkuboku qazanıb.
