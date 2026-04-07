Мирзоян и Каллас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
В регионе
- 07 апреля, 2026
- 14:54
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Стороны обсудили работу, направленную на последовательную реализацию стратегической повестки дня сотрудничества Армения-ЕС. Они затронули вопросы повестки дня и инициативы предстоящих визитов и мероприятий на высоком уровне.
Также Мирзоян и Каллас обменялись мнениями по поводу развития событий на Ближнем Востоке и возможных путей урегулирования ситуации.
Последние новости
