Мирзоян и Каллас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Стороны обсудили работу, направленную на последовательную реализацию стратегической повестки дня сотрудничества Армения-ЕС. Они затронули вопросы повестки дня и инициативы предстоящих визитов и мероприятий на высоком уровне.

Также Мирзоян и Каллас обменялись мнениями по поводу развития событий на Ближнем Востоке и возможных путей урегулирования ситуации.