    Mirzoyan və Kallas Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    • 07 aprel, 2026
    • 15:09
    Mirzoyan və Kallas Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Tərəflər Ermənistan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının strateji gündəliyinin ardıcıl həyata keçirilməsinə yönəlmiş işləri müzakirə ediblər. Onlar qarşıdan gələn yüksək səviyyəli səfərlərin və tədbirlərin gündəliyindəki məsələlərə və təşəbbüslərə toxunublar.

    Həmçinin Mirzoyan və Kallas Yaxın Şərqdə hadisələrin inkişafı və vəziyyətin nizamlanmasının mümkün yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Мирзоян и Каллас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Mirzoyan, Kallas discuss situation in Middle East

