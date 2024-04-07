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Минстрой РФ оценил ущерб от наводнения в Оренбургской области

Минстрой РФ оценил ущерб от наводнения в Оренбургской области Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей (227,29 млн. долларов - ред.).
В регионе
7 апреля 2024 г. 15:51
Минстрой РФ оценил ущерб от наводнения в Оренбургской области

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей (227,29 млн долларов - ред.).

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.

"С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей", - сказал он.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. В городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

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