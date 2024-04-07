Минстрой РФ оценил ущерб от наводнения в Оренбургской области

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей (227,29 млн. долларов - ред.).

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей (227,29 млн долларов - ред.).

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.

"С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей", - сказал он.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. В городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.