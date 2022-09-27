Минобороны РФ: Большинство отечественных БПЛА не удовлетворяют нашим требованиям

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ.
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"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения - элементная база", - сказал он.
По словам представителя Минобороны России, в связи с данной ситуацией, военное ведомство "вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме".
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Россия получила иранские беспилотники для боев в Украине.