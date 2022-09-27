Минобороны РФ: Большинство отечественных БПЛА не удовлетворяют нашим требованиям

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ.

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель оборонного ведомства России полковник Игорь Ищук в ходе круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ".

"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения - элементная база", - сказал он.

По словам представителя Минобороны России, в связи с данной ситуацией, военное ведомство "вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме".

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Россия получила иранские беспилотники для боев в Украине.