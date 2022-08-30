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WP: Россия получила беспилотники из Ирана для боев в Украине

WP: Россия получила беспилотники из Ирана для боев в Украине Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины. Как передает Report, об этом пишет The Washington Post (WP).
В регионе
30 августа 2022 г. 11:02
WP: Россия получила беспилотники из Ирана для боев в Украине

Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины. Как передает Report, об этом пишет The Washington Post (WP).

Речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с соответствующим грузом еще 19 августа, уточняется в публикации WP.

По данным издания, ссылающегося на собеседников, близких к разведке США, в России столкнулись с многочисленными сбоями в работе полученных БПЛА.

Как следует из слов пожелавших остаться анонимными представителей американских спецслужб, после первых проведенных тестов российские военные остались "недовольны", так как некоторые иранские беспилотники оказались непригодны к использованию. При этом в США полагают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.

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Версия на английском языке Media: Iran sends first shipment of drones to Russia for use in Ukraine
Версия на азербайджанском языке KİV: "İran Ukraynaya qarşı istifadə üçün Rusiyaya PUA-lar göndərib, Moskva keyfiyyətdən narazıdır"

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