Министр: Импорт дизтоплива из Азербайджана положительно повлиял на экономику Армении

В Армении отметили положительный эффект на экономику страны от поставок дизтоплива из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян.

"Импорт дизельного топлива из Азербайджана, то же самое касается возможного импорта сжиженного газа, уже оказывают положительное влияние на экономическую среду Армении", - сказал он.

Отметим, что первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

Объем второй партии нефтепродуктов составил 2 698 тонн. Третья партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 11 января, и ее объем составил 979 тонн.