Министр: Импорт дизтоплива из Азербайджана положительно повлиял на экономику Армении
В регионе
- 21 января, 2026
- 13:50
В Армении отметили положительный эффект на экономику страны от поставок дизтоплива из Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян.
"Импорт дизельного топлива из Азербайджана, то же самое касается возможного импорта сжиженного газа, уже оказывают положительное влияние на экономическую среду Армении", - сказал он.
Отметим, что первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.
Объем второй партии нефтепродуктов составил 2 698 тонн. Третья партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 11 января, и ее объем составил 979 тонн.
Последние новости
14:11
Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель НабиеваФинансы
14:04
Антониу Кошта: Введение дополнительных тарифов подорвет отношения ЕС и СШАДругие
14:03
Шарль Мишель: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией - сильный сигнал для стран мираВнешняя политика
13:55
Фото
Видео
Из-за пожара в магазине стройматериалов в Дярнягюле проводится эвакуация, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
13:50
Министр: Импорт дизтоплива из Азербайджана положительно повлиял на экономику АрменииВ регионе
13:44
Президент: Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мираВнешняя политика
13:39
В маршрут электрички Сумгайыт–Баку добавлены новые остановкиИнфраструктура
13:38
В Москве задержали женщину за угон снегоуборочной машиныВ регионе
13:33