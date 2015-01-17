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    Министерства обороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

    Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Армении посетила Грузию

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном посетила с официальным визитом Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита делегацию принял заместитель министра обороны Грузии Леван Гиршиашвили. На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в оборонной сфере, проблемы региональной безопасности. 

    По итогам встречи стороны подписали план двустороннего сотрудничества на 2015 год.

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