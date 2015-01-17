Министерства обороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном посетила с официальным визитом Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита делегацию принял заместитель министра обороны Грузии Леван Гиршиашвили. На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в оборонной сфере, проблемы региональной безопасности.

По итогам встречи стороны подписали план двустороннего сотрудничества на 2015 год.