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МИД: В Грузии обеспечивается полноценная деятельность дипкорпуса

МИД: В Грузии обеспечивается полноценная деятельность дипкорпуса Грузия привержена всем международным обязательствам и принципам Венской конвенции, обеспечивающим полное и бесперебойное функционирование дипломатического корпуса в стране.
В регионе
22 сентября 2021 г. 16:31
МИД: В Грузии обеспечивается полноценная деятельность дипкорпуса

Грузия привержена всем международным обязательствам и принципам Венской конвенции, обеспечивающим полное и бесперебойное функционирование дипломатического корпуса в стране.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что Генеральная прокуратура Грузии проводит все активные следственные и процессуальные мероприятия в связи с распространяемыми в прессе аудиозаписями прослушки дипломатов.

Согласно документу, Генпрокуратура обратилась за юридической помощью к США и другим странам: "Необходимо дождаться результатов расследования, прежде чем принимать распространяемые в СМИ материалы в качестве неопровержимых фактов".

Напомним, ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что Служба госбезопасности Грузии прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла ЕС в стране Карла Харцеля.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Full operation of diplomatic missions ensured in Georgia
Версия на азербайджанском языке XİN: "Gürcüstanda diplomatik korpusun tam fəaliyyəti təmin olunur"

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