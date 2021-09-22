МИД: В Грузии обеспечивается полноценная деятельность дипкорпуса

Грузия привержена всем международным обязательствам и принципам Венской конвенции, обеспечивающим полное и бесперебойное функционирование дипломатического корпуса в стране.

Грузия привержена всем международным обязательствам и принципам Венской конвенции, обеспечивающим полное и бесперебойное функционирование дипломатического корпуса в стране.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что Генеральная прокуратура Грузии проводит все активные следственные и процессуальные мероприятия в связи с распространяемыми в прессе аудиозаписями прослушки дипломатов.

Согласно документу, Генпрокуратура обратилась за юридической помощью к США и другим странам: "Необходимо дождаться результатов расследования, прежде чем принимать распространяемые в СМИ материалы в качестве неопровержимых фактов".

Напомним, ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что Служба госбезопасности Грузии прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла ЕС в стране Карла Харцеля.