МИД Украины: Опровергаем заявление КСИР об ударе по складу антидронных систем в Дубае
- 28 марта, 2026
- 16:07
Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о том, что он уничтожил склад с украинскими противодронными системами в Дубае не соответствует действительности.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
"Мы официально опровергаем эту информацию", - отметил он.
Отметим, что КСИР сообщил об уничтожении склада, где находился 21 украинец.
