МИД Украины: Опровергаем заявление КСИР об ударе по складу антидронных систем в Дубае

Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о том, что он уничтожил склад с украинскими противодронными системами в Дубае не соответствует действительности.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Мы официально опровергаем эту информацию", - отметил он.

Отметим, что КСИР сообщил об уничтожении склада, где находился 21 украинец.