Ukrayna SEPAH-ın Dubayda antidron sistemləri anbarına zərbə endirməsi barədə bəyanatını təkzib edib
Region
- 28 mart, 2026
- 16:20
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Dubayda Ukraynanın antidron sistemləri anbarının məhv edilməsi barədə bəyanatı həqiqətə uyğun deyil.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə XİN-in nümayəndəsi Georgi Tixiy məlumat verib.
"Bu məlumatı rəsmi qaydada təkzib edirik", - o bildirib.
Qeyd edək ki, SEPAH içərisində 21 ukraynalının olduğu anbarın məhv edildiyini bildirib.
Son xəbərlər
16:35
ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda 93 mindən çox mülki obyekt zədələnibRegion
16:32
Video
Azərbaycana xəyanət edən "alim"in əsl siması: İqbal Əbilovun arxasında dayananlarDaxili siyasət
16:20
Ukrayna SEPAH-ın Dubayda antidron sistemləri anbarına zərbə endirməsi barədə bəyanatını təkzib edibRegion
16:13
"Azərişıq": Sumqayıtda elektirk enerjisinin verilişi hissə-hissə bərpa edilirEnergetika
16:04
Foto
Bakıda iki icra başçısı subasma hadisəsi baş verən əraziyə gəliblərDaxili siyasət
15:56
Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıbBiznes
15:47
BƏƏ qüvvələri İranın 20 ballistik raketini məhv edibDigər ölkələr
15:44
Foto
Oğuzda ağacların kəsilməsinə görə cinayət işi açılıbHadisə
15:37