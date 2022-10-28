МИД Турции: Приветствуем морское соглашение между Ливаном и Израилем

Приветствуем подписанное при посредничестве США соглашение между Ливаном и Израилем о демаркации морских границ.

Приветствуем подписанное при посредничестве США соглашение между Ливаном и Израилем о демаркации морских границ.

Как передает местное бюро Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве выразили надежду, что это соглашение будет способствовать миру и стабильности в Восточном Средиземноморье, где в настоящее время наблюдаются проблемы.

"Соглашение предусматривает совместную операционную модель и разделение доходов через третью сторону на континентальном шельфе обеих сторон. Данная модель может создать позитивный прецедент для турок и греков Кипра", — заявили в МИД Турции.

Отмечается, что в июле прошлого года Турецкая Республика Северного Кипра предложила греческой стороне сотрудничество на основе концепции совместного бизнеса, установления справедливых ставок распределения доходов без нарушения существующих прав международных нефтяных компаний.

Напомним, что 27 октября правительство Израиля одобрило в ходе специального заседания соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.