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В Израиле одобрили соглашение о демаркации морской границы с Ливаном

В Израиле одобрили соглашение о демаркации морской границы с Ливаном Правительство Израиля одобрило в четверг в ходе специального заседания соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.
Другие страны
27 октября 2022 г. 13:09
В Израиле одобрили соглашение о демаркации морской границы с Ливаном

Правительство Израиля одобрило в четверг в ходе специального заседания соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера Яира Лапида.

"Правительство Израиля сегодня утвердило соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "Лапид вскоре проведет церемонию подписания [соглашения] в присутствии израильской переговорной группы". Она состоится в канцелярии главы кабмина в Иерусалиме. Государственное радио Kan сообщает, что вслед за этим на ливано-израильской границе стороны обменяются при участии американского посредника подписанными ими раздельно документами.

"Это соглашение укрепляет безопасность Израиля и нашу свободу действий в отношении [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" и угроз нашим [израильским] северным районам", - распространила канцелярия высказывания премьера, сделанные им на заседании кабмина. "Вчера [26 октября] началась добыча газа с [израильского] месторождения Кариш. Израиль будет получать 17% прибыли от ливанского месторождения Кана", - продолжил Лапид. Он отметил, что это соглашение является достижением в области дипломатии и в экономической сфере.

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