МИД Турции: Мы будем вынуждены пересмотреть связи с ПАСЕ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Мы осуждаем решение мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы взять Турцию под мониторинг".

Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, распространенном в связи с решением ПАСЕ.

"Мы будем вынуждены пересмотреть связи с ПАСЕ", - подчеркивается в документе.

Напомним, что 25 апреля в ПАСЕ обсудили проект отчета под названием "Деятельность демократических институтов в Турции". Из присутствовавших в сессии 170 депутатов 113 проголосовало за решение, 45 – против. 12 депутатов воздержались.

Отметим, что Турция до 2004 года была под мониторингом и 13 лет назад перешла на пост-мориторинговый этап.