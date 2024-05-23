МИД РФ: Москва приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном

Россия приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном.

Москва приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, улучшение отношений между странами окажет положительный эффект на ситуацию в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря.

"Конечно, мы видим большой потенциал в развитии региональных проектов между странами Южного Кавказа, их соседями. Такая логика, в частности, заложена в нашей работе по расширению международного транспортного коридора Север-Юг", - сказала она.

По ее словам, Москва настроена на продолжение тесного сотрудничества с Баку, с Тегераном, в том числе в рамках диалогового формата Россия-Азербайджан-Иран, а также по линии консультативной региональной платформы "3+3".

"Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, а также Грузия убеждены, что региональные игроки должны сами искать решение имеющихся вызовов и проблем без вмешательства извне", - подчеркнула Захарова.