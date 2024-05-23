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МИД РФ: Москва приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном

МИД РФ: Москва приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном Россия приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном.
В регионе
23 мая 2024 г. 15:23
МИД РФ: Москва приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном
Мария Захарова

Москва приветствует нормализацию отношений между Баку и Тегераном.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, улучшение отношений между странами окажет положительный эффект на ситуацию в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря.

"Конечно, мы видим большой потенциал в развитии региональных проектов между странами Южного Кавказа, их соседями. Такая логика, в частности, заложена в нашей работе по расширению международного транспортного коридора Север-Юг", - сказала она.

По ее словам, Москва настроена на продолжение тесного сотрудничества с Баку, с Тегераном, в том числе в рамках диалогового формата Россия-Азербайджан-Иран, а также по линии консультативной региональной платформы "3+3".

"Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, а также Грузия убеждены, что региональные игроки должны сами искать решение имеющихся вызовов и проблем без вмешательства извне", - подчеркнула Захарова.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Moscow welcomes normalization of relations between Baku and Tehran
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Moskva Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

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