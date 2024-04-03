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МИД России: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

МИД России: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО Миссия ЕС в Армении превращается усилиями западных сил по существу в миссию НАТО.
В регионе
3 апреля 2024 г. 14:51
МИД России: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

Миссия ЕС в Армении превращается усилиями западных сил по существу в миссию НАТО.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Для демонстрации некой востребованности блока лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерию, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем. Только они не деньги вкладывают в комплекс, они призывают страну, Армению, вкладываться в военно-промышленный комплекс", - сказала Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Aİ-nin Ermənistandakı missiyası NATO missiyasına çevrilir
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: EU mission in Armenia turning into NATO mission

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