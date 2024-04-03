МИД России: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

Миссия ЕС в Армении превращается усилиями западных сил по существу в миссию НАТО.

Миссия ЕС в Армении превращается усилиями западных сил по существу в миссию НАТО.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Для демонстрации некой востребованности блока лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерию, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем. Только они не деньги вкладывают в комплекс, они призывают страну, Армению, вкладываться в военно-промышленный комплекс", - сказала Захарова.