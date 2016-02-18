МИД России: Организаторы теракта в Анкаре должны быть наказаны

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Нельзя никак оправдать террористический акт в Анкаре и организаторы данного нападения должны быть наказаны.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении с соболезнованиями министерства иностранных дел России в связи с террористическим актом в Анкаре.

"Теракт в Анкаре указывает на важность объединения всех стран в борьбе против международного террора", - говорится в сообщении.

Отметим, что 17 февраля в результате теракта в Анкаре погибли 28 человек, еще 61 был ранен.