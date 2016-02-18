 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД России: Организаторы теракта в Анкаре должны быть наказаны

    Это событие указывает на важность объединения всех стран в борьбе против международного террора

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Нельзя никак оправдать террористический акт в Анкаре и организаторы данного нападения  должны быть наказаны.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении с соболезнованиями министерства иностранных дел России в связи с террористическим актом в Анкаре.

    "Теракт в Анкаре указывает на важность объединения всех стран в борьбе против международного террора", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 17 февраля в результате теракта в Анкаре погибли 28 человек, еще 61 был ранен. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi