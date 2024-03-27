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МИД России: Присутствие Франции на Южном Кавказе носит разведывательный характер

МИД России: Присутствие Франции на Южном Кавказе носит разведывательный характер Будущее Южного Кавказа является для Парижа лишь инструментом для поддержания собственного благополучия и сохранения своего реноме, в том числе на фоне и гибридной войны с Россией и провалов на африканском континенте. 
В регионе
27 марта 2024 г. 19:15
МИД России: Присутствие Франции на Южном Кавказе носит разведывательный характер

Будущее Южного Кавказа является для Парижа лишь инструментом для поддержания собственного благополучия и сохранения своего реноме, в том числе на фоне и гибридной войны с Россией и провалов на африканском континенте.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что присутствие Франции на Кавказе носит разведывательный характер: "Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа, это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договорённостям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера".

По словам официального представителя МИД, если бы истинная цель Парижа заключалась в мире и безопасности, то Франция сделала бы все для того, чтобы договорённости, которые были достигнуты с 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, были реализованы.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Fransanın Cənubi Qafqazdakı mövcudluğu kəşfiyyat xarakteri daşıyır

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