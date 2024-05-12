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Путин предложил кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

Путин предложил кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации предложения по кандидатурам на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.
В регионе
12 мая 2024 г. 22:32
Путин предложил кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации предложения по кандидатурам на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Как сообщает Report, об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты Федерального собрания.

Согласно информации, на должность министра обороны, который занимал Сергей Шойгу, предложена кандидатура Белоусова Андрея Рэмовича.

Президент РФ также предложил переназначить Сергея Лаврова на пост главы МИД.

Для проведения консультаций предложены:

– на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;
– на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;
– на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;
– на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;
– на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;
– на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;
– на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;
– на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович.

"Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", - говорится в сообщении.

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