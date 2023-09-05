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МИД РФ: Риторика на грани хамства не красит политических деятелей Армении

МИД РФ: Риторика на грани хамства не красит политических деятелей Армении Риторика "на грани хамства" не красит политических деятелей Армении.
В регионе
5 сентября 2023 г. 15:56
МИД РФ: Риторика на грани хамства не красит политических деятелей Армении

Риторика "на грани хамства" не красит политических деятелей Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна.

"Публичная риторика на грани чего-то уже похожего на хамство, просто не красит политических деятелей Армении, представляющих Ереван", - заявила Захарова.

По ее словам, Москва также уже запросила у армянской стороны разъяснения относительно направления Римского статута на ратификацию в парламент страны и определится с дальнейшими шагами исходя из ответа Еревана.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Rhetoric on verge of rudeness does no credit to politicians of Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ermənistandan izahat istəyib

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